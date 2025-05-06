Камчатка. Необыкновенные истории на краю земли: История Камчатского сноубординга, 2022

Камчатка и Курилы… Здесь первыми встречают восход солнца. Здесь бессчетное количество вулканов, бескрайний океан, загадочные острова. Эта земля всегда привлекала исследователей, искателей и первопроходцев. Наш рассказ о пионерах камчатского сноубординга, о первом вейкбордисте, покорившем прибрежные воды Курил, и об основателе первой российской школы серфинга. Эти люди приняли вызов природы, вышли за рамки привычного и открыли новые грани своего спорта. Невероятная история энтузиастов, усилиями которых сноубординг на Камчатке стал культовым и объединил тысячи молодых людей, дав им путевку в жизнь. Спортсмены-самоучки, выросшие среди вулканов, долгие годы считались сильнейшими в России. Именно они сняли первый отечественный фильм о сноубординге. Благодаря первооткрывателям сноубординга на Камчатке, о местных спотах и спортсменах заговорил весь мир.