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Камчатка. Необыкновенные истории на краю земли: История Камчатского сноубординга Камчатка. Необыкновенные истории на краю земли: История Камчатского сноубординга
Киноафиша Фильмы Камчатка. Необыкновенные истории на краю земли: История Камчатского сноубординга

Камчатка. Необыкновенные истории на краю земли: История Камчатского сноубординга, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Камчатка и Курилы… Здесь первыми встречают восход солнца. Здесь бессчетное количество вулканов, бескрайний океан, загадочные острова. Эта земля всегда привлекала исследователей, искателей и первопроходцев. Наш рассказ о пионерах камчатского сноубординга, о первом вейкбордисте, покорившем прибрежные воды Курил, и об основателе первой российской школы серфинга. Эти люди приняли вызов природы, вышли за рамки привычного и открыли новые грани своего спорта. Невероятная история энтузиастов, усилиями которых сноубординг на Камчатке стал культовым и объединил тысячи молодых людей, дав им путевку в жизнь. Спортсмены-самоучки, выросшие среди вулканов, долгие годы считались сильнейшими в России. Именно они сняли первый отечественный фильм о сноубординге. Благодаря первооткрывателям сноубординга на Камчатке, о местных спотах и спортсменах заговорил весь мир.

Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2022
Возраст 12+
Режиссер
Михаил Мороз
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Камчатка. Необыкновенные истории на краю земли: История Камчатского сноубординга 1 постер
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