Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Камчатка. Необыкновенные истории на краю земли: История Камчатского сноубординга
Киноафиша Фильмы Камчатка. Необыкновенные истории на краю земли: История Камчатского сноубординга

Камчатка. Необыкновенные истории на краю земли: История Камчатского сноубординга

, 2022
Istoriya kamchatskogo snoubordinga
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Камчатка. Необыкновенные истории на краю земли: История Камчатского сноубординга

О фильме

Камчатка и Курилы… Здесь первыми встречают восход солнца. Здесь бессчетное количество вулканов, бескрайний океан, загадочные острова. Эта земля всегда привлекала исследователей, искателей и первопроходцев. Наш рассказ о пионерах камчатского сноубординга, о первом вейкбордисте, покорившем прибрежные воды Курил, и об основателе первой российской школы серфинга. Эти люди приняли вызов природы, вышли за рамки привычного и открыли новые грани своего спорта. Невероятная история энтузиастов, усилиями которых сноубординг на Камчатке стал культовым и объединил тысячи молодых людей, дав им путевку в жизнь. Спортсмены-самоучки, выросшие среди вулканов, долгие годы считались сильнейшими в России. Именно они сняли первый отечественный фильм о сноубординге. Благодаря первооткрывателям сноубординга на Камчатке, о местных спотах и спортсменах заговорил весь мир.

Режиссер Станислав Крайник, Михаил Мороз
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2022
Производство Helipro, ID Production
Другие названия
Istoriya kamchatskogo snoubordinga, История камчатского сноубординга

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Не золотите ручку, а просто пройдите тест: за минуту узнаете, суждено ли вам стать богатым?
Пластиковые кабинки ушли в прошлое: неуютным и уродливым коробам нашлось сразу 3 замены в ванной
Вот зачем перед стиркой я всегда солю носки: выглядит странно, но грязь с пяток сама отходит
Я милую узнаю по походке, а советское кино — по силуэту: этот сложный тест пройдете на 6/6 только если у вас глаз-алмаз
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
«Иронию судьбы» все знают, но на эти 7 вопросов ответят единицы: сложный тест для фанатов Рязанова
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
Не только «Трасса» и «Аутсорс»: 5 сильных сериалов Душана Глигорова, которые легко пропустить — в №3 снялся Антон Васильев
«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше