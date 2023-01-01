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Батька
Батька, 1972: актеры и роли
Batka
Батька
1972 / СССР
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Батька, 1972: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Борис Степанов
Boris Stepanov
В ролях
Юрий Горобец
Yury Gorobets
Борис Владомирский
Boris Vladomirsky
Виктор Тарасов
Viktor Tarasov
Любовь Румянцева
Lyubov Rumyantseva
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