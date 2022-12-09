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Варалару Муккийам
6.0
Варалару Муккийам
, 2022
Varalaru Mukkiyam
Индия / комедия, мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.0
В ролях
Джиива
Karthik
Кашмира Пардеши
Yamuna
Прагья Награ
Втв Ганеш
Vaibhav Gohil
Dileep Ponnani
Dubai Mappillai
Saranya Ponvannan
Мотта Раджендран
E. Ramdoss
К.С. Равикумар
Режиссер
Сантош Раджан
Сценарист
Сантош Раджан
Композитор
Шаан Рахман
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
9 декабря 2022
Дата выхода
9 декабря 2022
Индия
UA
Бюджет
10 000 000 INR
Производство
Super Good Films
Другие названия
Varalaru Mukkiyam, Varalaaru Mukkiyam, Varalaru Mukiyam, Varalaaru Mukiyam
Еще
Рейтинг фильма
6.0
Оцените
15
голосов
4.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 29 апреля 2025
Отзывы о фильме
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