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5.9
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Шефиккинте Сантошам
5.9
Шефиккинте Сантошам
, 2022
Shefeekkinte Santhosham
Индия / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
5.9
В ролях
Унни Мукундан
Shefeek
Атмия Раджан
Merlin
Дивья Пиллаи
Sainu
Смину Сидзе
Манодж К. Джаян
Doctor
Bala
Ameer
Vyshnavi Raj
Shaabi
Митхун Рамеш
Navas
Govind Padmasoorya
Shajeer
Рахул Мадхав
Ajith Rangan
Ануп Пандалам
Noushad
Режиссер
Ануп Пандалам
Сценарист
Ануп Пандалам
Композитор
Шаан Рахман
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 8 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
6 января 2023
Премьера в мире
25 ноября 2022
Дата выхода
25 ноября 2022
Индия
U
Сборы в мире
$17 817
Производство
Unni Mukundan Films
Другие названия
Shefeekkinte Santhosham
Еще
Рейтинг фильма
5.9
Оцените
10
голосов
4.9
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 8 декабря 2022
Отзывы о фильме
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