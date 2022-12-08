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6.9
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Фильмы
Яара Вей
6.9
Яара Вей
, 2022
Yaara Vey
Пакистан / мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.9
О фильме
История запутанного любовного треугольника.
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В ролях
Сара Альшариф
Санджай Чопра
Асад Раза Хан
Omair
Марина Хан
Soni
Aleeze Nasser
Saania
Sami Khan
Sameer
Faizan Khawaja
Armaan
Джавед Шейх
Kabeer
Ali Sikander
Sikander
Rahul Kumar
Режиссер
Маниш Павар
Сценарист
Mahwash Ajaz
,
Althea Kaushal
,
Маниш Павар
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Пакистан
Продолжительность
2 часа 37 минут
Год выпуска
2022
Сборы в мире
$1 710
Производство
Beeline Productions
Другие названия
Yaara Vey
Еще
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
13
голосов
7.9
IMDb
Обновлено 8 декабря 2022
Отзывы о фильме
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