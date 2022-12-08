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Постер фильма Яара Вей
6.9
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6.9

Яара Вей

, 2022
Yaara Vey
Пакистан / мелодрама / 18+
Постер фильма Яара Вей
6.9

О фильме

История запутанного любовного треугольника.

В ролях

Сара Альшариф
Санджай Чопра
Асад Раза Хан
Omair
Марина Хан
Soni
Aleeze Nasser
Saania
Sami Khan
Sameer
Faizan Khawaja
Armaan
Джавед Шейх
Kabeer
Ali Sikander
Sikander
Rahul Kumar
Режиссер Маниш Павар
Сценарист Mahwash Ajaz, Althea Kaushal, Маниш Павар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Пакистан
Продолжительность 2 часа 37 минут
Год выпуска 2022
Сборы в мире $1 710
Производство Beeline Productions
Другие названия
Yaara Vey

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 13 голосов
7.9 IMDb
Обновлено 8 декабря 2022

Отзывы о фильме

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