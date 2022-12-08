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Герой боевика
An Action Hero
Герой боевика, 2022
2022 / Индия / Великобритания
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Жанр:
боевик
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Продолжительность
2 часа 10 минут
Год выпуска
2022
Режиссер
Анирудх Айер
В ролях
Аюшманн Кхурана
Мирабель Стюарт
Рахит Джадун
Александр Гарсия
Малайка Арора
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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