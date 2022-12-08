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Наай Секар Наай Секар
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Naai Sekar

Наай Секар, 2022

2022 / Индия
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О фильме

Человек обменивается душой с собакой.

Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2022
Режиссер
Кишор Раджкумар
В ролях
К. Буджи Бабу
Кпи Бала
Хитеш С. Бхарадваадж
Сунита Гогой
Гнанасамбандам Гурунатан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Наай Секар 1 постер
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