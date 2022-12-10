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Буюрса
Отзывы о фильме «Буюрса»
Буюрса
2022 / Киргизия
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Ауппераа Пирог
10 декабря 2022, 17:19
Честно, я не ожидала, что фильм будет такой скучный 😐 время зря потратила
10 декабря 2022, 17:19
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usenova624
3 января 2023, 23:01
Оценка
Ходили всей семьёй, очень понравилось. Хорошо поднимает настроение. Кыргызский кинематограф заметно улучшится, молодцы!!!
3 января 2023, 23:01
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