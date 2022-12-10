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Буюрса
Киноафиша Фильмы Буюрса Отзывы о фильме «Буюрса»
Буюрса 2022 / Киргизия
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Отзывы о фильме «Буюрса»

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Ауппераа Пирог 10 декабря 2022, 17:19
Честно, я не ожидала, что фильм будет такой скучный 😐 время зря потратила
10 декабря 2022, 17:19 Ответить
usenova624 3 января 2023, 23:01
Оценка
Ходили всей семьёй, очень понравилось. Хорошо поднимает настроение. Кыргызский кинематограф заметно улучшится, молодцы!!!
3 января 2023, 23:01 Ответить
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