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Истории, которые нельзя рассказывать Истории, которые нельзя рассказывать
Киноафиша Фильмы Истории, которые нельзя рассказывать Отзывы о фильме «Истории, которые нельзя рассказывать»
Historias para no contar Истории, которые нельзя рассказывать 2022 / Испания
6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Истории, которые нельзя рассказывать»

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У всех есть скелеты в шкафу. Там же рядом хранятся страхи, переживания и надежды, но рано или поздно все это выходит наружу. Кто-то случайно принимает импульсивное и абсурдное решение, услышав неожиданный звук ключа в замке. Другие увлекаются сплетнями и не замечают, как начинают заниматься осуждением других. Кому-то же выпадает возможность встречаться с молодой актрисой, но большая разница в возрасте мешает найти уверенность. У кого-то история, на первый взгляд, слишком банальна и связана с…

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gavanza 12 марта 2023, 16:59
Оценка
Не понравилось.
Скучно. Затянуто. Хотя общая продолжительность 1 ч.15 мин. И слава небесам!
Первая история будто высосана из пальца. Какая то глупость.
Вторая - слишком много внимания на дурацких диалогах. Черезчур. Устаёшь.
Третья, про профессора и студентку ещё куда ни шло.
Четвёртая история - в начале тягомотина, как и предыдущие, но потом разворачивается и становится поинтересней.
В целом- душные диалоги, внимание на этой болтовне, абсурдность ситуаций.
12 марта 2023, 16:59 Ответить
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