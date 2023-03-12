У всех есть скелеты в шкафу. Там же рядом хранятся страхи, переживания и надежды, но рано или поздно все это выходит наружу. Кто-то случайно принимает импульсивное и абсурдное решение, услышав неожиданный звук ключа в замке. Другие увлекаются сплетнями и не замечают, как начинают заниматься осуждением других. Кому-то же выпадает возможность встречаться с молодой актрисой, но большая разница в возрасте мешает найти уверенность. У кого-то история, на первый взгляд, слишком банальна и связана с…
Скучно. Затянуто. Хотя общая продолжительность 1 ч.15 мин. И слава небесам!
Первая история будто высосана из пальца. Какая то глупость.
Вторая - слишком много внимания на дурацких диалогах. Черезчур. Устаёшь.
Третья, про профессора и студентку ещё куда ни шло.
Четвёртая история - в начале тягомотина, как и предыдущие, но потом разворачивается и становится поинтересней.
В целом- душные диалоги, внимание на этой болтовне, абсурдность ситуаций.
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