Наша рецензия

У всех есть скелеты в шкафу. Там же рядом хранятся страхи, переживания и надежды, но рано или поздно все это выходит наружу. Кто-то случайно принимает импульсивное и абсурдное решение, услышав неожиданный звук ключа в замке. Другие увлекаются сплетнями и не замечают, как начинают заниматься осуждением других. Кому-то же выпадает возможность встречаться с молодой актрисой, но большая разница в возрасте мешает найти уверенность. У кого-то история, на первый взгляд, слишком банальна и связана с…