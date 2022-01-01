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Сугра и ее сыновья
Sughra and her Sons
Сугра и ее сыновья, 2021
2021 / Азербайджан / Франция / Германия
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Рейтинг IMDb: 7.5
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Жанр:
драма
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7.5
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2021
Возраст
18+
Режиссер
Ильгар Наджаф
В ролях
Humbat Ahmadzade
Ilgar Jahangir
Pasha Mammadli
Гюнеш Мехдизаде
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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