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The Knight in Tiger's Skin
The Knight in Tiger's Skin
The Knight in Tiger's Skin, 2022
2022 / Грузия / США
9.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 9.4
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Жанр:
анимация
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9.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 9.4
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
8 декабря 2022
Режиссер
Мирза Давитая
В ролях
Маника Асатиани
Тамер Азиз
Гивико Бараташвили
Георг Давид
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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