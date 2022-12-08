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The Knight in Tiger's Skin
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The Knight in Tiger's Skin

The Knight in Tiger's Skin, 2022

2022 / Грузия / США
9.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 9.4
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10 голосов Рейтинг IMDb: 9.4
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 8 декабря 2022
Режиссер
Мирза Давитая
В ролях
Маника Асатиани
Тамер Азиз
Гивико Бараташвили
Георг Давид
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма The Knight in Tiger's Skin 1 постер
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