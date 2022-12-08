The Knight in Tiger's Skin, 2022

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о выходе в прокат 9.4 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 9.4 Продолжительность 1 час 48 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 8 декабря 2022 Режиссер Мирза Давитая В ролях Маника Асатиани Тамер Азиз Гивико Бараташвили Георг Давид Все актеры и съемочная группа 1 постер

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