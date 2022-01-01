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К.Ц.Ф. – Колл-центр на фрилансе
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К.Ц.Ф. – Колл-центр на фрилансе, 2022

2022 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры
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о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2022
Режиссер
Илларион Яковлев
В ролях
Алексей Егоров
Айаал Винокуров
Дмитрий Захаров
Екатерина Николаева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма К.Ц.Ф. – Колл-центр на фрилансе 1 постер
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