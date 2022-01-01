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Халима
Халима, 2017
2017 / Россия
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Жанр:
драма
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Продолжительность
54 минуты
Год выпуска
2017
Возраст
12+
Режиссер
Хадижа Юнусова
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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