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Хора
Hora - The Movie
Хора, 2022
2022 / Израиль
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Жанр:
документальный
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Продолжительность
60 минут
Год выпуска
2022
Возраст
16+
Режиссер
Охад Нахарин
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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