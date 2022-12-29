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Зухайрсим
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Azhyrasam

Зухайрсим, 2022

2022 / Казахстан
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О фильме

История рассказывает о некой женщине по имени Аружан, которая узнав о том, что она умерет от смертельной болезни через три месяца, решает утаить это от всех и развестись с мужем, что бы найти ей идеальную жену для дальнейшей его счастливой жизни. Главная героиня фильма всё отведенное ей время тратит на выполнение своего плана, ей помогают ее друзья. Расставшись с мужем и познакомив его с прекрасной девушкой Аружан решает встретить смерть в гордом одиночестве. Но смерть не торопиться ее навещать. Друзья Аружан заставляют ее повторно сдать анализы и оказывается, что она вполне здоровый человек. Теперь перед ней стоит задача найти любимого мужа и объяснить, что все это из-за глупой ошибки врачей. Но все оказывается намного запутанней чем казалось.

Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 29 декабря 2022
Режиссер
Тимур Дулатов
В ролях
Жулдыз Абдукаримова
Айгуль Иманбаева
Жанболат Найзабеков
Жасулан Айтен
Алла Стасюк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зухайрсим 1 постер
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