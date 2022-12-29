Зухайрсим, 2022

История рассказывает о некой женщине по имени Аружан, которая узнав о том, что она умерет от смертельной болезни через три месяца, решает утаить это от всех и развестись с мужем, что бы найти ей идеальную жену для дальнейшей его счастливой жизни. Главная героиня фильма всё отведенное ей время тратит на выполнение своего плана, ей помогают ее друзья. Расставшись с мужем и познакомив его с прекрасной девушкой Аружан решает встретить смерть в гордом одиночестве. Но смерть не торопиться ее навещать. Друзья Аружан заставляют ее повторно сдать анализы и оказывается, что она вполне здоровый человек. Теперь перед ней стоит задача найти любимого мужа и объяснить, что все это из-за глупой ошибки врачей. Но все оказывается намного запутанней чем казалось.