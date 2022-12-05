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Саша
Отзывы о фильме «Саша»
Саша
2022 / Россия
6.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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5 декабря 2022, 16:06
А знаешь, всё еще будет
«Саша» -- фильм о взрослении. Тема, уже поднимаемая Владимиром Беком, снявшим «Птичку» и «Без кожи».
Во время просмотра погружаешься в приглушенные тона «замороженной жизни». Движения и диалоги в исполнении актрисы Анны Патокиной (Саша) кричат о колоссальной недолюбленности. Девочка из российской глубинки, такая сложная и незамысловатая одновременно, выросшая без материнской заботы на скупой дедовской любви. У меня, как у зрителя, даже закрадывались сомнения, а может ли эта девчушка-подросток смеяться?
И вдруг Саша заходится смехом-бравадой в машине ППС и от этого еще больше обнажает свою боль. И хочется обнять ее и защитить от такого жестокого мира, хоть и понимаешь, что взросление является важной составляющей нашей жизни.
После просмотра «Саши» я замерла и вдруг хлынули слезы, так как сейчас любой фильм пропускаешь через происходящее в мире. И эти слезы как некий символ: будет радость, будет солнце, будет любовь, будет смех, будет свобода! Все то, что в финале без слов дал нам почувствовать Владимир Бек.
Я бы сказала, что фильм для думающего зрителя, не ищущего навязанных смыслов в картине.
5 декабря 2022, 16:06
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«Саша» -- фильм о взрослении. Тема, уже поднимаемая Владимиром Беком, снявшим «Птичку» и «Без кожи».
Во время просмотра погружаешься в приглушенные тона «замороженной жизни». Движения и диалоги в исполнении актрисы Анны Патокиной (Саша) кричат о колоссальной недолюбленности. Девочка из российской глубинки, такая сложная и незамысловатая одновременно, выросшая без материнской заботы на скупой дедовской любви. У меня, как у зрителя, даже закрадывались сомнения, а может ли эта девчушка-подросток смеяться?
И вдруг Саша заходится смехом-бравадой в машине ППС и от этого еще больше обнажает свою боль. И хочется обнять ее и защитить от такого жестокого мира, хоть и понимаешь, что взросление является важной составляющей нашей жизни.
После просмотра «Саши» я замерла и вдруг хлынули слезы, так как сейчас любой фильм пропускаешь через происходящее в мире. И эти слезы как некий символ: будет радость, будет солнце, будет любовь, будет смех, будет свобода! Все то, что в финале без слов дал нам почувствовать Владимир Бек.
Я бы сказала, что фильм для думающего зрителя, не ищущего навязанных смыслов в картине.
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