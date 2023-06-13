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ROH: Трубадур
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The Royal Opera House: Il Trovatore

ROH: Трубадур, 2023

2023 / Великобритания
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Продолжительность 3 часа 25 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 13 июня 2023
В ролях
Юсиф Эйвазов
Людовик Тезир
Джейми Бартон
Роберто Тальявини
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма ROH: Трубадур 1 постер
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