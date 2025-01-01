Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Отдыхающие
Отдыхающие, 2023: актеры и роли
Отдыхающие, 2023: актеры и роли
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Эрго Кулд
Ergo Kuld
В ролях
Pääru Oja
Pääru Oja
Кайре Вилгатс
Kaire Vilgats
Меэлис Раммельд
Meelis Rämmeld
Маарья Якобсон
Maarja Jakobson
Ева Колдиц
Eva Koldits
Кристел Эллинг
Kristel Elling
Лаури Небель
Lauri Nebel
Адел Таска
Adele Taska
Аго Андерсон
Ago Anderson
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Затерянное место
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Возвращение Джона Сноу и не только: что могли бы показать в 9 сезоне «Игры престолов» — ИИ все уже придумал
«Великолепный век» был только началом: 5 турецких исторических сериалов ничуть не хуже и даже лучше
События происходят не в России? Вот откуда в «Смешариках» появилась панда
Демон Ангела, но не Люцифер: что за странный персонаж появился в «Человеке-бензопиле»
Этот всеми забытый сериал стал адаптацией одной из любимых книг Стивена Кинга — смотрится на одном дыхании и всего за 8 часов
Роль Джоша Бролина в Marvel должна стать «одноразовой» — теперь актер может вернуться в грядущих фильмах студии
Мир, в котором Брюс Уэйн проиграл: нас ждет самый необычный фильм про Бэтмена и Джокера — даже Нолан до такого не додумался
Лицо этой девушки видели 90% жителей Земли: что за богиня снялась в легендарной заставке Columbia Pictures
«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему
Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз
«Спустя 7 лет у меня рецидив рака мозга»: звезда «Полицейского с Рублевки» теряет зрение и слух — и очень хочет выжить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667