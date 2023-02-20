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Отдыхающие
Отзывы о фильме «Отдыхающие»
Suvitajad
Отдыхающие
2023 / Эстония
6.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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sana17091975
20 февраля 2023, 15:19
Оценка
Решила в выходные посмотреть какой-нибудь легкий фильм, чтоб попрактиковать эстонский. И выбор пал на комедию «Отдыхающие». По трейлеру мне показалось, что это незамысловатая история, возможно с не самым удачным юмором, но в которой простые диалоги, которые я смогу понять. Т.е. особых ожиданий не было.
Но фильм оказался настолько классным, что мне захотелось написать на него отзыв. И так, подробности в студию!
Первое, это сценарий. Абсолютная нестареющая классика: единство времени, пространства и действия. Все происходит на хуторе в течение 2-х дней. Великолепные диалоги, хороший юмор, динамичные ситуации. Отлично раскрыты мотивации героев, их характеры. «Трава вот у вас шумит, это мешает...», «Хорошо, я поговорю с травой, попробую убедить... но могу и скосить».
Режиссура. Вот тут готова аплодировать стоя. Ни одного бесполезного или проходного кадра, отличный режиссерский юмор. Чего только стоит сцена, когда молодые герои сидят на обрыве и смотрят романтическими взглядами на море. Камера отъезжает на общий план и... Это действительно надо видеть. Все сцены очень динамичные, но нет ощущения каши, невнятности, наоборот, при такой динамике сцен удается показать размеренность и неспешность деревенской жизни.
Костюмы и локации. Огромная благодарность художнику по костюмам. Ничего лишнего, все детали имеют смысл, все работает на историю. Эти божественные висюльки на очках! Вроде бы такие мелочи, но из таких деталей и складывается чистая картинка. Локации подобраны шикарно. Подушки с прошивкой или наволочки с жуткими ромашками, все детали точно подобраны, видно, что нет случайных предметов в кадре. К сожалению, часто бывает, что в кадре все находится случайным образом, как бы обозначение. Такие вещи сразу видно, они не вплетены в сюжет, в историю, они просто «изображают». Здесь я такого не увидела, все точно, все по смыслу. Детали не только вписаны в картинку, они имеют самостоятельный смысл. Например, рыжие волосы сестры. Это очень красивый и тонкий образ авторской мысли, поданный через призму юмора.
Но самый восторг – актерская игра. Все актеры, за исключением одного, просто потрясающие. Это именно актерское существование в образе и в жанре. Никто из них не выпал за рамки жанра, все образы сделаны точно, с верой в предлагаемые обстоятельства. Совершенно бесподобны актерские оценки, эмоции, видно, что это идет от правильного самочувствия, а не от внешнего изображения. Может мои восторги и несколько чрезмерны, но я действительно давно не видела такого уровня актерской игры в таких легких комедиях. Как правило, это что-то на уровне эстрадных скетчей, когда актера хватает на короткую реплику или ситуацию. Настоящие актеры могу держать линию своего персонажа сами, даже если съемки в разные дни, в разной хронологической последовательности. Наблюдать за такой актерской игрой было уже само по себе наслаждением. К сожалению, не могу того же сказать об актере, который играл сына Джуниора. Не думаю, что это упущение сценаристов, у них хороший крепкий сценарий и все остальные персонажи прописаны хорошо. Но вот именно этот персонаж не был живым человеком, а был функцией. Вот реально, если бы его вообще не было в кадре, а нам бы только время от времени говорили, что есть еще где-то сын, и родители изредка о нем вспоминали бы, а в конце мы бы узнали, что он влюблен в дочь фермера, и сама дочь об этом рассказала, то для фильма это вообще не было бы потерей. Даже определенный юмор, что невидимый сын, о котором все забыли так развернул сюжет. Т.е. я делаю вывод, что изначально этот персонаж был и был написан хорошо. Так почему же на экране оказался абсолютно плоским? Моя версия, что это неудачный каст, возможно это непрофессиональный актер. Слишком он отличается от всего остального актерского состава. В парных сценах его вытягивает партнерша и режиссер. Например, в сцене, где они переписываются сидя в паре метров друг от друга. Прямо не покидает ощущение, что диалог должен был быть в реале, но его перенесли в онлайн, т.к. актер просто не вывозит. И, наоборот, мне не хватило эпизода, где они ищут мать, и сын этим встревожен. Прямо просится сцена, где он обеспокоено вертит головой по сторонам и зовет мать, а девушка бы в этот момент держала его за руку и гладила по руке. Это здорово бы раскрыло обоих персонажей и их чувства. Что он все-таки любит мать, хоть и такую, а девушка его поддерживает. Это так по-человечески, так мило. Но актер довольно безучастно отнесся к поискам матери. Может я и ошибаюсь, но выглядело это именно так. Это мое единственное замечание по актерскому ансамблю, остальные актеры просто боги!
Но самое главное, в этом фильме было то, за что можно простить и плохой сценарий, и неважную актерскую игру, и визуальный мусор – это бесконечная любовь к людям, к стране, к природе. Через улыбку, через смех, через щелканье по носу своих персонажей мы видим глубокую любовь авторов фильма к людям. И уже ради этого стоит посмотреть.
20 февраля 2023, 15:19
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Но фильм оказался настолько классным, что мне захотелось написать на него отзыв. И так, подробности в студию!
Первое, это сценарий. Абсолютная нестареющая классика: единство времени, пространства и действия. Все происходит на хуторе в течение 2-х дней. Великолепные диалоги, хороший юмор, динамичные ситуации. Отлично раскрыты мотивации героев, их характеры. «Трава вот у вас шумит, это мешает...», «Хорошо, я поговорю с травой, попробую убедить... но могу и скосить».
Режиссура. Вот тут готова аплодировать стоя. Ни одного бесполезного или проходного кадра, отличный режиссерский юмор. Чего только стоит сцена, когда молодые герои сидят на обрыве и смотрят романтическими взглядами на море. Камера отъезжает на общий план и... Это действительно надо видеть. Все сцены очень динамичные, но нет ощущения каши, невнятности, наоборот, при такой динамике сцен удается показать размеренность и неспешность деревенской жизни.
Костюмы и локации. Огромная благодарность художнику по костюмам. Ничего лишнего, все детали имеют смысл, все работает на историю. Эти божественные висюльки на очках! Вроде бы такие мелочи, но из таких деталей и складывается чистая картинка. Локации подобраны шикарно. Подушки с прошивкой или наволочки с жуткими ромашками, все детали точно подобраны, видно, что нет случайных предметов в кадре. К сожалению, часто бывает, что в кадре все находится случайным образом, как бы обозначение. Такие вещи сразу видно, они не вплетены в сюжет, в историю, они просто «изображают». Здесь я такого не увидела, все точно, все по смыслу. Детали не только вписаны в картинку, они имеют самостоятельный смысл. Например, рыжие волосы сестры. Это очень красивый и тонкий образ авторской мысли, поданный через призму юмора.
Но самый восторг – актерская игра. Все актеры, за исключением одного, просто потрясающие. Это именно актерское существование в образе и в жанре. Никто из них не выпал за рамки жанра, все образы сделаны точно, с верой в предлагаемые обстоятельства. Совершенно бесподобны актерские оценки, эмоции, видно, что это идет от правильного самочувствия, а не от внешнего изображения. Может мои восторги и несколько чрезмерны, но я действительно давно не видела такого уровня актерской игры в таких легких комедиях. Как правило, это что-то на уровне эстрадных скетчей, когда актера хватает на короткую реплику или ситуацию. Настоящие актеры могу держать линию своего персонажа сами, даже если съемки в разные дни, в разной хронологической последовательности. Наблюдать за такой актерской игрой было уже само по себе наслаждением. К сожалению, не могу того же сказать об актере, который играл сына Джуниора. Не думаю, что это упущение сценаристов, у них хороший крепкий сценарий и все остальные персонажи прописаны хорошо. Но вот именно этот персонаж не был живым человеком, а был функцией. Вот реально, если бы его вообще не было в кадре, а нам бы только время от времени говорили, что есть еще где-то сын, и родители изредка о нем вспоминали бы, а в конце мы бы узнали, что он влюблен в дочь фермера, и сама дочь об этом рассказала, то для фильма это вообще не было бы потерей. Даже определенный юмор, что невидимый сын, о котором все забыли так развернул сюжет. Т.е. я делаю вывод, что изначально этот персонаж был и был написан хорошо. Так почему же на экране оказался абсолютно плоским? Моя версия, что это неудачный каст, возможно это непрофессиональный актер. Слишком он отличается от всего остального актерского состава. В парных сценах его вытягивает партнерша и режиссер. Например, в сцене, где они переписываются сидя в паре метров друг от друга. Прямо не покидает ощущение, что диалог должен был быть в реале, но его перенесли в онлайн, т.к. актер просто не вывозит. И, наоборот, мне не хватило эпизода, где они ищут мать, и сын этим встревожен. Прямо просится сцена, где он обеспокоено вертит головой по сторонам и зовет мать, а девушка бы в этот момент держала его за руку и гладила по руке. Это здорово бы раскрыло обоих персонажей и их чувства. Что он все-таки любит мать, хоть и такую, а девушка его поддерживает. Это так по-человечески, так мило. Но актер довольно безучастно отнесся к поискам матери. Может я и ошибаюсь, но выглядело это именно так. Это мое единственное замечание по актерскому ансамблю, остальные актеры просто боги!
Но самое главное, в этом фильме было то, за что можно простить и плохой сценарий, и неважную актерскую игру, и визуальный мусор – это бесконечная любовь к людям, к стране, к природе. Через улыбку, через смех, через щелканье по носу своих персонажей мы видим глубокую любовь авторов фильма к людям. И уже ради этого стоит посмотреть.
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