В постели, 2022

В ролях
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Режиссер
Ницан Джилади
Сценарист
Ницан Джилади, Леон Эдери, Моше Эдери
Композитор
Offer Nissim
Детали фильма
Страна
Израиль
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
24 ноября 2023
Премьера в мире
27 октября 2022
Дата выхода
|22 марта 2023
|Израиль
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|18
|28 декабря 2023
|Нидерланды
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Производство
Gilady Nitzan Films, Rabinovich Film Fund Cinema Project, United King Films
Другие названия
Keilu ein mahar, In Bed, En La Cama, Like There Is No Tomorrow, Voodis, W łóżku, Ke’elu En Machar