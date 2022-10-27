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Постер фильма В постели
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7.2

В постели

, 2022
Keilu ein mahar
Израиль / драма / 18+
Постер фильма В постели
7.2

В ролях

Исраэль Огалбо
Guy
Дин Мирошников
Dan
Моран Розенблатт
Моран Розенблатт
Joy
Том Баум
Далия Бегер
Режиссер Ницан Джилади
Сценарист Ницан Джилади, Леон Эдери, Моше Эдери
Композитор Offer Nissim
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Израиль
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 24 ноября 2023
Премьера в мире 27 октября 2022
Дата выхода
22 марта 2023 Израиль 18
28 декабря 2023 Нидерланды
Производство Gilady Nitzan Films, Rabinovich Film Fund Cinema Project, United King Films
Другие названия
Keilu ein mahar, In Bed, En La Cama, Like There Is No Tomorrow, Voodis, W łóżku, Ke’elu En Machar

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 13 голосов
5.7 IMDb
Обновлено 25 ноября 2022

Отзывы о фильме

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