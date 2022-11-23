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Гинджи Спекулянт
6.5
Гинджи Спекулянт
, 2022
Ginji the Speculator
Япония / приключения, комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.5
В ролях
Ю Уэмура
Юки Моринага
Сэи Матобу
Хикари Куроки
Томоя Маэно
Ю Уэмура
Юки Моринага
Режиссер
Рюити Мино
Сценарист
Син Мотидзуки
,
Юкчи Синтани
,
Наохиро Такэмото
Композитор
Rio
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Япония
Продолжительность
1 час 54 минуты
Год выпуска
2022
Премьера в мире
23 ноября 2022
Производство
KCI
Другие названия
Ginji the Speculator, Erakordne Ginji
Еще
Рейтинг фильма
6.5
Оцените
14
голосов
5.8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 25 ноября 2022
Отзывы о фильме
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