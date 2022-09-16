Весна священная, 2022

В ролях
Fernando Delgado-Hierro
Sergio
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Фернандо Франко
Сценарист
Фернандо Франко, Бего Аростегий, Джейми Ортис де Артиньяно, Гонсало Саласар-Симпсон, Кольдо Жуажуа
Композитор
Майте Арройтахауреги, Беатрис Вака
Детали фильма
Страна
Испания
Продолжительность
1 час 49 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
16 сентября 2022
Дата выхода
|30 сентября 2022
|Испания
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|16 марта 2023
|Литва
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|N16
Сборы в мире
$53 679
Производство
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Blizzard Films, Canal Sur Radio y Televisión
Другие названия
La consagración de la primavera, The Rite of Spring, Kevadpühitsus, Święto wiosny, Tavaszi áldozat, Η ιεροτελεστία της άνοιξης, Освящение весны, Пролетно тайнство