Весна священная, 2022

Жанр: драма Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 7.2 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2 Продолжительность 1 час 49 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 16 сентября 2022 Режиссер Фернандо Франко В ролях Валерия Соролья Тельмо Ирурета Эмма Суарес Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат