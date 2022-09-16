Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Весна священная
6.8
Киноафиша Фильмы Весна священная
6.8

Весна священная

, 2022
La consagración de la primavera
Испания / драма / 18+
Постер фильма Весна священная
6.8

В ролях

Валерия Соролья
Laura
Тельмо Ирурета
David
Эмма Суарес
Эмма Суарес
Isabel
Валерия Соролья
Laura
Candela Arestegui
Paula
Manuel Canchal
Toni
Лаура Симон
Rocío
Gonzalo Herrero
Carlos
Fernando Delgado-Hierro
Sergio
Martí Atance
Javi
Ruth Bosser
Ana
Режиссер Фернандо Франко
Сценарист Фернандо Франко, Бего Аростегий, Джейми Ортис де Артиньяно, Гонсало Саласар-Симпсон, Кольдо Жуажуа
Композитор Майте Арройтахауреги, Беатрис Вака
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 16 сентября 2022
Дата выхода
30 сентября 2022 Испания
16 марта 2023 Литва N16
Сборы в мире $53 679
Производство Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Blizzard Films, Canal Sur Radio y Televisión
Другие названия
La consagración de la primavera, The Rite of Spring, Kevadpühitsus, Święto wiosny, Tavaszi áldozat, Η ιεροτελεστία της άνοιξης, Освящение весны, Пролетно тайнство

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 24 ноября 2022

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Увидел дешёвые баклажаны — беру сразу пять и фарширую как сумасшедший: за 40 минут готовлю ужин как в ресторане
Вареные яйца любят не майонез и не соль: всего одна добавка превратит скучный завтрак в шикарное блюдо
Мандариновые корки не выбрасываю — засыпаю содой и ставлю в холодильник: об этой хитрости должны знать все хозяйки
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
Это уже совсем другая история: «Следствие вели...» с Каневским станет детективной комедией с похищенной собачкой
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»
«Шеф, всё пропало!» — а это было в сценарии или актёры чудили? Тест на знание импровизаций в советском кино
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше