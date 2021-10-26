Ипподром, 2022

Расположенный в самом центре Таллина ипподром когда-то был центром развлечений. На протяжении почти 100 лет он привлекал возможностью попытать счастье в игре. Всё, что сегодня осталось от него, — одинокая конюшня. Теперь это скорее социальный клуб, в котором встречаются любители конного спорта. Здесь проходят причудливые вечеринки и свадебные фотосессии, и именно здесь до сих пор тренируют лучших шведских скаковых лошадей. Этот чёрно-белый фильм — ода уходящей эпохе и уникальному месту, которое скоро будет занято офисным комплексом.

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