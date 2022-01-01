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Bыбор, 2022

2022 / Эстония
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О фильме

События художественного фильма «Выбор» основаны на реальных событиях конца 1990-х годов в Нарве. Фильм рассказывает о женщине, работающей пограничником, которая должна сделать выбор между любовью и законом. В то время Нарва была в основном русскоязычным приграничным городом с высоким уровнем безработицы. Для многих горожан государственная граница была единственным и не самым честным источником дохода. В условиях строительства новой страны и разгула контрабанды было очень нелегко охранять эстонскую границу. Дочь местного бандита-мафиозника, Инна Рейнсалу, работала в службе пограничной охраны и хотела сама принимать решения, касающиеся собственной жизни. Но однажды жизнь поставила ее перед трудным выбором.

Продолжительность 55 минут
Год выпуска 2022
Режиссер
Елена Пазилина
В ролях
Анастасия Пилаева
Танель Саар
Александр Жиленко
Герхард Сакс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Bыбор 1 постер
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