Bыбор, 2022

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События художественного фильма «Выбор» основаны на реальных событиях конца 1990-х годов в Нарве. Фильм рассказывает о женщине, работающей пограничником, которая должна сделать выбор между любовью и законом. В то время Нарва была в основном русскоязычным приграничным городом с высоким уровнем безработицы. Для многих горожан государственная граница была единственным и не самым честным источником дохода. В условиях строительства новой страны и разгула контрабанды было очень нелегко охранять эстонскую границу. Дочь местного бандита-мафиозника, Инна Рейнсалу, работала в службе пограничной охраны и хотела сама принимать решения, касающиеся собственной жизни. Но однажды жизнь поставила ее перед трудным выбором.