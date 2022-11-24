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Постер фильма Bыбор
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Bыбор

, 2022
Valik
Эстония / драма / 18+
Постер фильма Bыбор

О фильме

События художественного фильма «Выбор» основаны на реальных событиях конца 1990-х годов в Нарве. Фильм рассказывает о женщине, работающей пограничником, которая должна сделать выбор между любовью и законом. В то время Нарва была в основном русскоязычным приграничным городом с высоким уровнем безработицы. Для многих горожан государственная граница была единственным и не самым честным источником дохода. В условиях строительства новой страны и разгула контрабанды было очень нелегко охранять эстонскую границу. Дочь местного бандита-мафиозника, Инна Рейнсалу, работала в службе пограничной охраны и хотела сама принимать решения, касающиеся собственной жизни. Но однажды жизнь поставила ее перед трудным выбором.

В ролях

Анастасия Пилаева
Танель Саар
Александр Жиленко
Герхард Сакс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Эстония
Продолжительность 55 минут
Год выпуска 2022

Рейтинг фильма

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Обновлено 24 ноября 2022

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