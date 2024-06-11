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7.5
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Сказочное авто
7.5
Сказочное авто
, 1934
Meseautó
Венгрия / комедия, мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
7.5
В ролях
Зита Перцел
Kovács Vera
Элла Гомбасёг
Kerekes Anna
Клари Тольнаи
Sári
Енё Тёрж
Szücs János
Дьюла Кабош
Halmos Aladár
Лили Берки
Kovács mama
Вилмош Комлош
Hentes
Енё Херцег
Péterffy
Шандор Петес
Józsi
Лайош Шугар
Густав Вандори
Тибор Вейган
Режиссер
Бела Гааль
Сценарист
Ласло Ваднай
,
Миклош Витез
Композитор
Альфред Маркуш
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Венгрия
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
1934
Премьера в мире
14 декабря 1934
Дата выхода
14 декабря 1934
Венгрия
9 ноября 1936
США
Производство
Reflektor Film
Другие названия
Meseautó, Čarobni auto, Signorina 10.000, The Dream Car, Сказочное авто, A meseautó, Car of Dreams
Еще
Рейтинг фильма
7.5
Оцените
10
голосов
7.5
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 11 июня 2024
Отзывы о фильме
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