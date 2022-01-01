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Сказочное авто
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Сказочное авто, 1934

1934 / Венгрия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1934
Премьера в мире 14 декабря 1934
Режиссер
Бела Гааль
В ролях
Зита Перцел
Элла Гомбасёг
Клари Тольнаи
Енё Тёрж
Дьюла Кабош
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сказочное авто 1 постер
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