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Сказочное авто
Meseautó
Сказочное авто, 1934
1934 / Венгрия
7.5
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10
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Рейтинг IMDb: 7.5
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Жанр:
комедия
мелодрама
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7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
1934
Премьера в мире
14 декабря 1934
Режиссер
Бела Гааль
В ролях
Зита Перцел
Элла Гомбасёг
Клари Тольнаи
Енё Тёрж
Дьюла Кабош
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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