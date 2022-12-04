Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Личная жизнь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Тарлан
Отзывы о фильме «Тарлан»
Тарлан
2022 / Россия
мало голосов
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Отзывы о фильме «Тарлан»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Александр Гусин
4 декабря 2022, 12:15
История о том, как обидевшийся на мир мальчик решил показать окружающим, что он чего-то стоит и что из этого получилось. В семье мальчика есть ещё недовольный своей судьбой папа, которому подпортил здоровье его друг (уже бывший) и отдающий ради успокоения своей совести любимую кобылу семье пострадавшего. Недовольному папе животина никуда не сдалась и она отдаётся деду (самый адекватный персонаж в фильме) и мальчику. Кобыла переезжает на зимнее пастбище, где её, согласно задумке режиссёра, сильно погрызли злые волки и она исчезает из пространства фильма, зато появляется её выживший жеребёнок, которому волки смогли только лапку ободрать. В природе чаще получается наоборот.
Полуживой жеребёнок доставляется с зимнего пастбища в поселение, чтобы взрослые могли его осмотреть, вынести приговор и подвергнуть эвтаназии ножичком. Поскольку взрослому прагматизму противостоит юношеский максимализм вместе с дедушкиной мудростью, фильм сразу не заканчивается и жеребчик отдаётся ветеринарам-любителям на излечение, в чём они и преуспевают с помощью травы и родниковой воды. Жеребчику (предположительно тёмно-гнедой масти) дают имя Тарлан и он неожиданно превращается в статную рыжую кобылу, но люди в фильме этого почему-то старательно не замечают. В небогатой семье коневладельца волшебным образом появляется новенькое седло, на лошади можно ездить. Главному герою этого мало - он хочет отыграться за имеющиеся и за надуманные унижения посредством победы лошади на местных скачках. Его все отговаривают от этой затеи, но куда уж там?
При потворстве деда юноша всё равно готовит своего коня (в виде кобылы) к скачкам и даже попытка родителей не допустить своё чадо до сабантуя терпит неудачу - юный максималист сваливает из дома, чтобы всех догнать и перегнать. Ему удаётся перегнать всех и загнать лошадь, после чего приглашённые к лошади доктора только руками разводят, а великий гонщик вроде как делает для себя некоторые выводы.
Впечатления по фильму: молодёжи показывать можно, чтобы учились делать выводы из ошибок киногероев, но в целом фильм грубовато сколочен из эпизодов, а лошадь в нём выглядит как подвижная декорация или средство передвижения. Ну, что ж поделать? Режиссёр Юлия Захарова снимала ведь не казахско-татарский Ostwind, а про загоны в голове у главного героя...
4 декабря 2022, 12:15
1
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Элементарно
6 комментариев
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
5 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
21 комментарий
Паралимпиец
25 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Отзывы
2023, Китай, боевик, драма
Мальдивы подождут
Отзывы
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Рецензия
Отзывы
2023, США, мистика, ужасы
Мое преступление
Отзывы
2023, Франция, драма, детектив
Укрась прощальное утро цветами обещания
Рецензия
Отзывы
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Related video
Женя Медведева скрывает лицо возлюбленного: вы бы тоже так делали (фото)
«Взял и свалил»: некрасивый поступок Гармаша не остался без внимания
После жизни в СССР попала в рай: Навка не скрыла восторга от США
Боярский чудом не остался без работы: в причину сложно поверить
Мультфильм для мужчин с крепкими нервами: в СССР его показывали детям
Жуткую готку умыли и нарядили как настоящую леди: такого преображения никто не ожидал
Его называли чересчур красивым: как сейчас выглядит советский Аладдин (фото)
Кукле Суок из «Трех толстяков» прочили ошеломительную карьеру: куда она пропала
Старик и старуха: Янковский и Фандера ссохлись и поседели, хотя им даже 60 нет (фото)
На «даму с попугаем» больно смотреть: вот что с ней сотворили годы (фото)
Модель с пятым размером груди разделась на камеру, забыв и стеснении и покорила Сеть
Бледная и без глаза: свежее фото Ходченковой заставит вас кричать от ужаса
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Полуживой жеребёнок доставляется с зимнего пастбища в поселение, чтобы взрослые могли его осмотреть, вынести приговор и подвергнуть эвтаназии ножичком. Поскольку взрослому прагматизму противостоит юношеский максимализм вместе с дедушкиной мудростью, фильм сразу не заканчивается и жеребчик отдаётся ветеринарам-любителям на излечение, в чём они и преуспевают с помощью травы и родниковой воды. Жеребчику (предположительно тёмно-гнедой масти) дают имя Тарлан и он неожиданно превращается в статную рыжую кобылу, но люди в фильме этого почему-то старательно не замечают. В небогатой семье коневладельца волшебным образом появляется новенькое седло, на лошади можно ездить. Главному герою этого мало - он хочет отыграться за имеющиеся и за надуманные унижения посредством победы лошади на местных скачках. Его все отговаривают от этой затеи, но куда уж там?
При потворстве деда юноша всё равно готовит своего коня (в виде кобылы) к скачкам и даже попытка родителей не допустить своё чадо до сабантуя терпит неудачу - юный максималист сваливает из дома, чтобы всех догнать и перегнать. Ему удаётся перегнать всех и загнать лошадь, после чего приглашённые к лошади доктора только руками разводят, а великий гонщик вроде как делает для себя некоторые выводы.
Впечатления по фильму: молодёжи показывать можно, чтобы учились делать выводы из ошибок киногероев, но в целом фильм грубовато сколочен из эпизодов, а лошадь в нём выглядит как подвижная декорация или средство передвижения. Ну, что ж поделать? Режиссёр Юлия Захарова снимала ведь не казахско-татарский Ostwind, а про загоны в голове у главного героя...
Авторизация по e-mail