Суд, 1962: актеры и роли

Режиссер
Аида Манасарова Aida Manasarova Владимир Скуйбин
В ролях
Николай Крючков Николай Крючков Степан Крылов Stepan Krylov Константин Лылов Konstantin Lylov Анатолий Чемодуров Валентина Телегина Valentina Petrovna Telegina Зинаида Воркуль Антонина Максимова Antonina Maksimova Екатерина Мельникова Нина Головина Nina Golovina Николай Погодин Nikolay Pogodin Анна Заржицкая Anna Zarzhitskaya Александра Данилова Aleksandra Danilova Виктор Чекмарев Viktor Chekmaryov Валентина Ананьина Valentina Ananina Вера Бурлакова Vera Burlakova Александр Лебедев Александр Лебедев Aleksandr Lebedev Леонид Юхин Leonid Yukhin Дмитрий Орловский Олег Жаков Oleg Zhakov Павел Волков Pavel Volkov Даниил Нетребин Daniil Netrebin Виктор Кольцов Елена Максимова Yelena Maksimova Николай Сморчков Nikolai Smorchkov Петр Кирюткин
