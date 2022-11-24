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Лучшие короткометражки: Horror
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Лучшие короткометражки: Horror, 2021

2021 / Германия / Испания / США / Франция / Швейцария / Италия
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О фильме

Лучшие зарубежные короткометражки в жанре "ужасы" последних лет. Будет очень страшно!

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Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Постер фильма Лучшие короткометражки: Horror 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Алмаз Синема Алтуфьевский
16:10 от 250 ₽ 22:05 от 360 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
21:20
Полное расписание и билеты
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«Лучшие короткометражки: Horror» в кинотеатрах

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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
16:10 от 250 ₽ 22:05 от 360 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк ЦСКА
2D
21:20
Сатурн Свиблово
2D
21:15 от 170 ₽
Полное расписание и билеты
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