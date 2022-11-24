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Лучшие короткометражки: Horror
Лучшие короткометражки: Horror, 2021
2021 / Германия / Испания / США / Франция / Швейцария / Италия
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Жанр:
короткометражный
ужасы
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О фильме
Лучшие зарубежные короткометражки в жанре "ужасы" последних лет. Будет очень страшно!
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Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2021
Возраст
18+
1 постер
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Расписание и билеты
Алмаз Синема Алтуфьевский
16:10
от 250 ₽
22:05
от 360 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
21:20
Полное расписание и билеты
Завтра
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25 ноября
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«Лучшие короткометражки: Horror» в кинотеатрах
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Как купить билеты на сеанс фильма «Лучшие короткометражки: Horror»?
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Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
16:10
от 250 ₽
22:05
от 360 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
21:20
Сатурн
Свиблово
2D
21:15
от 170 ₽
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