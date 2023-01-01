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Пальмы и линии электропередач
Пальмы и линии электропередач, 2022: актеры и роли
Palm Trees and Power Lines
Пальмы и линии электропередач
2022 / США
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Пальмы и линии электропередач, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джейми Дэк
Jamie Dack
В ролях
Лили Макинерни
Lily McInerny
Гретхен Мол
Gretchen Mol
Джонатан Такер
Jonathan Tucker
Оден Торнтон
Auden Thornton
Армани Джексон
Armani Jackson
Кенни Джонстон
Kenny Johnston
Майкл Петроне
Michael Petrone
Джон Минч
John Minch
Куинн Франкель
Quinn Frankel
Тимоти Таратчила
Timothy Taratchila
Рид де Кастро
Rhied De Castro
Анджел Грей Купер
Angel Grey Cooper
Иветт Такер
Yvette Tucker
Иоланда Корралес
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