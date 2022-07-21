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6.6
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Фильмы
Бигмен
6.6
Бигмен
, 2022
Strijder
Нидерланды / семейный / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
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Места съёмок
6.6
В ролях
Майк Силлекенс
Dylan
Кайлани Баскер
Maya
Ануар Касми
Youssef
Мартин Фишер
Dennis
Суфиан Тузани
Self
Мартин ван Ваарденберг
Мартье ван де Ветеринг
Marjan
Мохамед Тижани
Mimoun
Валид Бенмбарек
Tarek
Danilo Lopez
Orsenio
Kai Hofstra
Brian
Режиссер
Камиэль Шоувенар
Сценарист
Джоб Тихельман
,
Камиэль Шоувенар
,
Ринске Раап
,
Рейнир Селен
Композитор
Леннерт Буш
,
Флорис де Хаан
,
Anna Kühlein
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Нидерланды
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
21 июля 2022
Дата выхода
5 сентября 2024
Германия
14 июня 2024
Испания
21 июля 2022
Нидерланды
6
Сборы в мире
$186 256
Производство
Rinkel Film, Ostlicht Filmproduktion
Другие названия
Strijder, Bigman, Bleib am Ball... egal was kommt!, Camp3ón, Mecz o wszystko, Strijd3r, Takistamatu, Thủ Quân, Σε ανδρικό μέγεθος
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Рейтинг фильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
Обновлено 26 августа 2024
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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