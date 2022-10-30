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6.6
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Йойоги
6.6
Йойоги
, 2022
Yoyogi
Беларусь, Эстония, Япония / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.6
Режиссер
Максим Голомидов
Композитор
Yuma Koda
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Беларусь / Эстония / Япония
Продолжительность
1 час 13 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
30 октября 2022
Производство
Allfilm
Другие названия
Yoyogi, Ёёгі, Йойоги, 代々木, Yoyogi Haiku
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Рейтинг фильма
6.6
Оцените
12
голосов
6.8
IMDb
Обновлено 21 ноября 2022
Отзывы о фильме
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