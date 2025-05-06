Мульт в кино. Выпуск №150. Ты посмотри, если что, 2022

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В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» Кеша и Тучка окажут всем медвежью услугу, Катя и Эф узнают, как празднуют Новый год в разных частях света, черепашки украсят дом к Новому году, кошечки и собачки будут бороться с сугробами, а девочки из «Сказочного патруля» расколдуют Соловья-разбойника. Ми-ми-мишки — «Медвежьи услуги» Катя и Эф — «Новогодние приключения» Черепашки — «Неправильный Новый год» Кошечки-собачки. Милые песни — «Белый зверь» Кошечки-собачки — «Снегопад» Сказочный патруль — «Соловьиные трели»