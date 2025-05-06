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Постер мультфильма Мульт в кино. Выпуск №150. Ты посмотри, если что
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Мульт в кино. Выпуск №150. Ты посмотри, если что

, 2022
Mult v kino. Vypusk # 150
Россия / анимация / 18+
Постер мультфильма Мульт в кино. Выпуск №150. Ты посмотри, если что

О фильме

В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» Кеша и Тучка окажут всем медвежью услугу, Катя и Эф узнают, как празднуют Новый год в разных частях света, черепашки украсят дом к Новому году, кошечки и собачки будут бороться с сугробами, а девочки из «Сказочного патруля» расколдуют Соловья-разбойника. Ми-ми-мишки — «Медвежьи услуги» Катя и Эф — «Новогодние приключения» Черепашки — «Неправильный Новый год» Кошечки-собачки. Милые песни — «Белый зверь» Кошечки-собачки — «Снегопад» Сказочный патруль — «Соловьиные трели»

Режиссер Olga Alifonova, Artur Allayarov, Elena Filippik, Алексей Игнатов
Сценарист Oleg Berkov-Sinyukov, Евгений Головин, Вера Мякишева, Мария Парфёнова
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 47 минут
Год выпуска 2022
Сборы в мире $41 736
Другие названия
Mult v kino. Vypusk # 150, Мульт в кино. Выпуск # 150: Ты посмотри, если что

Рейтинг мультфильма

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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о мультфильме

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