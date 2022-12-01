Эшбай, 2022

Гончая Эшбая выигрывает сельские "Соревнования гончих" и получает подарок от главы сельской управы путевку в пансионат "Эдельвейс". Семья провожает Эшбая на Иссык-Куль, где он никогда в своей жизни не был. На берегу озера он встречает красивую женщину-журналистку по имени Назик, в которую влюбляется без памяти. Опьянённый любовью к Назик Эшбай сам того не понимая оказывается в городе, а не в своем селе. Начинается городская жизнь Эшбая полная развлечений, головокружительной любовью, заботой о девочках-близнецах Назик и других неожиданных историй. Вернётся ли Эшбай к своей матери и семье или останется с красавицей Назик?