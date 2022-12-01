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Постер фильма Эшбай
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Эшбай

, 2022
Эшбай
Кыргызстан / комедия / 18+
Постер фильма Эшбай

О фильме

Гончая Эшбая выигрывает сельские "Соревнования гончих" и получает подарок от главы сельской управы путевку в пансионат "Эдельвейс". Семья провожает Эшбая на Иссык-Куль, где он никогда в своей жизни не был. На берегу озера он встречает красивую женщину-журналистку по имени Назик, в которую влюбляется без памяти. Опьянённый любовью к Назик Эшбай сам того не понимая оказывается в городе, а не в своем селе. Начинается городская жизнь Эшбая полная развлечений, головокружительной любовью, заботой о девочках-близнецах Назик и других неожиданных историй. Вернётся ли Эшбай к своей матери и семье или останется с красавицей Назик?

В ролях

Жамалидин Жолдошов
Салтанат Шекенова
Гулжайна Атаканова
Сакиш
Гулшайыр Садыбакасова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 1 декабря 2022
Дата выхода
1 декабря 2022 Кыргызстан 12+

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 21 ноября 2022

Отзывы о фильме

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