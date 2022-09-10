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Жизнь
5.3
Жизнь
, 2022
Zhizn
Казахстан / драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
5.3
В ролях
Еркебулан Тасынов
Карина Хурамшина
Ержан Буркутбай
Тамерлан Тулегенов
Булат Садыков
Karina Gabrielle Khuramshina
Madina
Режиссер
Эмир Байгазин
,
Emir Baigazin
Сценарист
Эмир Байгазин
,
Дамир Танатов
,
Emir Baigazin
Композитор
Асхат Манабай
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Казахстан
Продолжительность
2 часа 55 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
10 сентября 2022
Дата выхода
12 ноября 2022
Казахстан
16+
Производство
Emir Baigazin Production
Другие названия
Zhizn, Life, Życie, Жизнь, ライフ, 迴轉人生, Omir
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Рейтинг фильма
5.3
Оцените
10
голосов
5.5
IMDb
Обновлено 20 ноября 2022
Отзывы о фильме
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