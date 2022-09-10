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Жизнь, 2022

2022 / Казахстан
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 2 часа 55 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 10 сентября 2022
Режиссер
Эмир Байгазин
В ролях
Еркебулан Тасынов
Карина Хурамшина
Ержан Буркутбай
Тамерлан Тулегенов
Булат Садыков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жизнь 1 постер
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