Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Жизнь
5.3
Киноафиша Фильмы Жизнь
5.3

Жизнь

, 2022
Zhizn
Казахстан / драма / 18+
Постер фильма Жизнь
5.3

В ролях

Еркебулан Тасынов
Карина Хурамшина
Ержан Буркутбай
Тамерлан Тулегенов
Булат Садыков
Karina Gabrielle Khuramshina
Madina
Режиссер Эмир Байгазин, Emir Baigazin
Сценарист Эмир Байгазин, Дамир Танатов, Emir Baigazin
Композитор Асхат Манабай
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 2 часа 55 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 10 сентября 2022
Дата выхода
12 ноября 2022 Казахстан 16+
Производство Emir Baigazin Production
Другие названия
Zhizn, Life, Życie, Жизнь, ライフ, 迴轉人生, Omir

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 20 ноября 2022

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Пластиковый уголок в ванной — прошлый век: 4 современных способа — от дешёвых, но практичных до стильных и «вечных»
Вареные яйца любят не майонез и не соль: всего одна добавка превратит скучный завтрак в шикарное блюдо
Засыпаю солью гвоздику – и проблем не знаю: крутой лайфхак решит сразу 2 проблемы в доме
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
Это уже совсем другая история: «Следствие вели...» с Каневским станет детективной комедией с похищенной собачкой
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше