Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Сомния"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
12 подвигов
12 подвигов, 2022: актеры и роли
12 bragder
12 подвигов
2022 / Норвегия / Швеция
8.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
12 подвигов, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Айзер Алиу
Izer Aliu
В ролях
Горгис Хошаб
Gorgees Khoshaba
Джон Ханна
John Hannah
Густав Тилеман
Gustav Tieleman
Али Рида Хусейн
Ali Ridha Hussein
Элиас Майдалани
Elias Majdalany
Дани Баркхо
Dani Barkho
Гегги Баркхо
Geggi Barkho
Руди Абрахам
Rudi Abraham
Йоханнес Доган
Johannes Dogan
Озлем Гоган
Özlem Göghan
Магда Сайед
Magda Said
Хафдис Арнарсдоттир
Hafdis Arnarsdottir
Флора Ханота
Flora Hanota
Ронни Абрахам
Ronny Abraham
Omar Omar
Omar Omar
Уильям Сурер
William Surer
Матс Тиберг
Mats Tiberg
Давид Тазуки Вендин
David Tazúki Wendin
Джонатан Викинг
Jonathan Wiking
Нинни Викинг
Ninnie Wiking
Эдди Валлин
Eddie Wallin
В прокате
Премьеры
Онлайн
Легенда о самбо
Отзывы
2023, Россия, драма, приключения, биография, спорт
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Отзывы
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Пять ночей с Фредди
Рецензия
Отзывы
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Моя ужасная сестра 2
Отзывы
2023, Россия, комедия
Крылатая история
Отзывы
2023, Канада / Германия, анимация
Related video
Волк в овечьей шкуре: неожиданная правда о темном прошлом Новосельцева вас удивит
«Видел один раз»: Лепс публично признал внебрачного сына
Артемьева из «Сватов» покоряет гостей этим горячим: затмевает мясо по-французски
Сказка о курочке Рябе доводила детей до ужаса: вот в чем ее истинный смысл
Без свеклы, сметаны и сала: рецепт старорусского борща никого не оставит равнодушным
Русские обнаружили главную несостыковку в сериале «Клон»: присмотритесь к лицу Иветти
Аз есмь царь: эти русские фамилии могли носить только те, у кого в роду не было крепостных
Это лакомство на Руси обожали взрослые и дети: сейчас люди не знают, что такое медовый хлеб
Главный ляп «Семнадцати мгновений весны» связан с радистами и Штирлицем: вот как они прокололись
Удар по репутации: россияне опешат, узнав, как Маликов поплатился за назойливую рекламу
Иностранцы в восторге от сына главного бабника из «Ментов»: взял лучшее от отца
Иностранка сыграла лучше русской: краше этой Наташи Ростовой сложно представить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить