12 подвигов, 2022

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о выходе в прокат 8.8 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 8.8 Продолжительность 1 час 45 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 28 января 2022 Режиссер Айзер Алиу В ролях Горгис Хошаб Джон Ханна Густав Тилеман Али Рида Хусейн Элиас Майдалани Все актеры и съемочная группа 1 постер

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