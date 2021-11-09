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Дорогой cноубордист Дорогой cноубордист
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Dear Rider

Дорогой cноубордист, 2021

2021 / Австрия
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 9 ноября 2021
Премьера в мире 9 ноября 2021
Режиссер
Фернандо Виллена
В ролях
Джейк Бёртон
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Шон Уайт
Шон Уайт
Келли Кларк
Марк Макморрис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дорогой cноубордист 1 постер
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