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Вам что, наша власть не нравится?!
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Vam chto, nasha vlast ne nravitsya?! Вам что, наша власть не нравится?! 1989 / СССР
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Вам что, наша власть не нравится?!, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Анатолий Бобровский
В ролях
Андрей Петров Andrey Petrov Марина Полицеймако Вячеслав Невинный Вячеслав Невинный Vyacheslav Nevinny Владимир Стеклов Владимир Стеклов
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