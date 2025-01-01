Почему волосы Хаула в «Ходячем замке» меняют цвет 3 раза: случайная магия или скрытый смысл?

В штабе писарем? Или все-таки спецназ: кем на самом деле был Данила Багров из легендарного фильма «Брат»

Вокруг финала 2 сезона «Поднятия уровня» до сих пор не утихают споры: что показали не так и почему манхва круче в разы

Тоже рыдали над смертью Муфасы в «Короле Льве»? Сейчас будет еще больнее — встречайте жуткую фанатскую теорию

Начали смотреть «Хирурга»? Вот еще 3 сериала о врачах «с секретами» — скоротаете ождание новых серий

Про «моргуновку» из «Операции "Ы"» слышали многие: а вот как назывались шапки трио Гайдая знают не все — проверьте себя

Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру

«Безобразный. Ноль»: этот sci-fi фильм СССР с рейтингом 5.2 зрители разгромили — с «Солярисом» точно не сравнится

«Рэмбо? А, может, лучше Фома?»: фанаты «Невского» оценили кадры со съемок 8-го сезона — заодно построили теорию о сюжете (фото)

Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров