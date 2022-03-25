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В нашем городе нет места для тебя
No Place for You in Our Town
В нашем городе нет места для тебя, 2022
2022 / Болгария
6.9
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
документальный
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6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 21 минута
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
6 октября 2022
Премьера в мире
25 марта 2022
Режиссер
Николай Стефанов
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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