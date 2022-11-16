Стикит, 2022

Жанр: триллер Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 8.0 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 8 Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 16 ноября 2022 Режиссер Этьен Фоури В ролях Лланди Беслаар Жак Бессенджер Пол дю Туа Чарлтон Джордж Все актеры и съемочная группа 1 постер

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