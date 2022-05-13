Вселенная Оливера, 2022

В ролях
Antonio López Vallejo
Lucas
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Алексис Моранте
Сценарист
Игнасио дель Мораль, Рауль Сантос, Алексис Моранте, Мигель Анхель Гонсалес, Хосе Альба, Ольмо Фигередо Гонсалес-Кеведо
Композитор
Хулио Де Ла Роза
Детали фильма
Страна
Испания
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
6 февраля 2025
Премьера в мире
13 мая 2022
Дата выхода
|13 мая 2022
|Испания
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|7 февраля 2025
|Польша
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Сборы в мире
$31 263
Производство
Canal Sur Televisión, Claqueta, La, Crea SGR
Другие названия
El universo de Óliver, Oliver's Universe, O Universo de Oliver, Oliveri universum, Olivers Universum, Wszechświat Oliviera