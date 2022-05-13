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Постер фильма Вселенная Оливера
6.3
Киноафиша Фильмы Вселенная Оливера
6.3

Вселенная Оливера

, 2022
El universo de Óliver
Испания / приключения, драма / 18+
Постер фильма Вселенная Оливера
6.3

В ролях

Рубен Фульхенсио
Óliver
Мария Леон
Мария Леон
Carmela
Сальва Рейна
Miguel
Педро Касабланк
Педро Касабланк
Gabriel
Мара Гиль
Сальва Реина
Сальва Реина
Miguel
Luna Berroa
Irene
Roberto Campillo
Adrián
Sergio Ramos
Jon
Antonio López Vallejo
Lucas
Elsa Belo
Malena
Иван Ренедо
Иван Ренедо
Joel
Режиссер Алексис Моранте
Сценарист Игнасио дель Мораль, Рауль Сантос, Алексис Моранте, Мигель Анхель Гонсалес, Хосе Альба, Ольмо Фигередо Гонсалес-Кеведо
Композитор Хулио Де Ла Роза
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 6 февраля 2025
Премьера в мире 13 мая 2022
Дата выхода
13 мая 2022 Испания
7 февраля 2025 Польша
Сборы в мире $31 263
Производство Canal Sur Televisión, Claqueta, La, Crea SGR
Другие названия
El universo de Óliver, Oliver's Universe, O Universo de Oliver, Oliveri universum, Olivers Universum, Wszechświat Oliviera

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 17 ноября 2022

Отзывы о фильме

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