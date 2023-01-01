Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Шаг к мечте: Раз и навсегда"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Ты похож на меня
Ты похож на меня, 2021: актеры и роли
You Resemble Me
Ты похож на меня
2021 / Египет / Франция / США
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Ты похож на меня, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дина Амер
Dina Amer
В ролях
Лоренца Гримаудо
Lorenza Grimaudo
Илонна Гримаудо
Ilona Grimaudo
Муна Суалем
Mouna Soualem
Сабрина Уазани
Sabrina Ouazani
Дина Амер
Dina Amer
Александр Гонин
Alexandre Gonin
Грегуар Колен
Grégoire Colin
Зинедин Суалем
Zinedine Soualem
Сана Шри
Sana Sri
Нассима Беничу
Nassima Benichou
Джино Гримаудо
Djino Grimaudo
Ромен Ройет
Romain Royet
Агнес де Тиссандье
Agnès de Tissandier
Илонна Гримаудо
Ilona Grimaudo
В прокате
Премьеры
Онлайн
Легенда о самбо
Отзывы
2023, Россия, драма, приключения, биография, спорт
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Отзывы
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Пять ночей с Фредди
Рецензия
Отзывы
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Моя ужасная сестра 2
Отзывы
2023, Россия, комедия
Крылатая история
Отзывы
2023, Канада / Германия, анимация
Related video
Удар по репутации: россияне опешат, узнав, как Маликов поплатился за назойливую рекламу
Артемьева из «Сватов» покоряет гостей этим горячим: затмевает мясо по-французски
Русские обнаружили главную несостыковку в сериале «Клон»: присмотритесь к лицу Иветти
Иностранка сыграла лучше русской: краше этой Наташи Ростовой сложно представить
Главный ляп «Семнадцати мгновений весны» связан с радистами и Штирлицем: вот как они прокололись
Волк в овечьей шкуре: неожиданная правда о темном прошлом Новосельцева вас удивит
Иностранцы в восторге от сына главного бабника из «Ментов»: взял лучшее от отца
Аз есмь царь: эти русские фамилии могли носить только те, у кого в роду не было крепостных
Это лакомство на Руси обожали взрослые и дети: сейчас люди не знают, что такое медовый хлеб
Сказка о курочке Рябе доводила детей до ужаса: вот в чем ее истинный смысл
Без свеклы, сметаны и сала: рецепт старорусского борща никого не оставит равнодушным
«Видел один раз»: Лепс публично признал внебрачного сына
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить