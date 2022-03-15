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Вечная весна Вечная весна
Киноафиша Фильмы Вечная весна
Eternal Spring

Вечная весна, 2022

2022 / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 15 марта 2022
Режиссер
Джейсон Лофтус
В ролях
Дасюн
Jin Xuezhe
Лан Лихуа
Ванг Цзянь Мин
Zhang Zhongyu
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Вечная весна 1 постер
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