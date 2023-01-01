Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Моя ужасная сестра 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Письмо Деду Морозу Письмо Деду Морозу, 2025: актеры и роли
Письмо Деду Морозу 2025 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном

Письмо Деду Морозу, 2025: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кирилл Кузин
В ролях
Наталия Орейро Наталия Орейро Natalia Oreiro Риналь Мухаметов Риналь Мухаметов Дмитрий Назаров Дмитрий Назаров Надежда Михалкова Надежда Михалкова Nadezhda Mikhalkova Марк Доронин
Легенда о самбо
Легенда о самбо
2023, Россия, драма, приключения, биография, спорт
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Моя ужасная сестра 2
Моя ужасная сестра 2
2023, Россия, комедия
Крылатая история
Крылатая история
2023, Канада / Германия, анимация
Related video
Сказка о курочке Рябе доводила детей до ужаса: вот в чем ее истинный смысл
Главный ляп «Семнадцати мгновений весны» связан с радистами и Штирлицем: вот как они прокололись
Иностранка сыграла лучше русской: краше этой Наташи Ростовой сложно представить
Артемьева из «Сватов» покоряет гостей этим горячим: затмевает мясо по-французски
Удар по репутации: россияне опешат, узнав, как Маликов поплатился за назойливую рекламу
Русские обнаружили главную несостыковку в сериале «Клон»: присмотритесь к лицу Иветти
Аз есмь царь: эти русские фамилии могли носить только те, у кого в роду не было крепостных
Это лакомство на Руси обожали взрослые и дети: сейчас люди не знают, что такое медовый хлеб
Волк в овечьей шкуре: неожиданная правда о темном прошлом Новосельцева вас удивит
«Видел один раз»: Лепс публично признал внебрачного сына
Иностранцы в восторге от сына главного бабника из «Ментов»: взял лучшее от отца
Без свеклы, сметаны и сала: рецепт старорусского борща никого не оставит равнодушным
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше