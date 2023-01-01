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Аксиома
Аксиома, 2022: актеры и роли
Axiom
Аксиома
2022 / Германия
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Аксиома, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Йёнс Йёнссон
Jöns Jönsson
В ролях
Мориц фон Ройенфельс
Moritz von Treuenfels
Роян Хуан Барани
Rojan Juan Barani
Марита Бройер
Marita Breuer
Зейхун Демиров
Zejhun Demirov
Юрген Хартманн
Jürgen Hartmann
Рольф Канис
Rolf Kanies
Кристоф Хилгер
Christoph Hilger
Себастьян Клейн
Sebastian Klein
Агнес Лампкин
Agnes Lampkin
Лео Майер
Leo Meier
Дениз Орта
Deniz Orta
Томас Шуберт
Thomas Schubert
Рикарда Зейфрид
Ricarda Seifried
Лу Штренгер
Lou Strenger
Феликс Титтел
Felix Tittel
Петра Вельтерот
Petra Welteroth
Инес Мари Вестернстрёер
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