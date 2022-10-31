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Старик и свиной червь Старик и свиной червь
Киноафиша Фильмы Старик и свиной червь
Vanamees ja põrsauss

Старик и свиной червь, 2022

2022 / Эстония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 55 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 31 октября 2022
Премьера в мире 31 октября 2022
Режиссер
Микк Мяги
В ролях
Микк Мяги
Ян Уусполд
Март Кукк
Дэн Джершов
Тынис Ниинеметс
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Старик и свиной червь 1 постер
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