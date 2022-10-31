Старик и свиной червь, 2022

Жанр: анимация короткометражный Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 4.0 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5 Продолжительность 55 минут Год выпуска 2022 Премьера онлайн 31 октября 2022 Премьера в мире 31 октября 2022 Режиссер Микк Мяги В ролях Микк Мяги Ян Уусполд Март Кукк Дэн Джершов Тынис Ниинеметс Все актеры и съемочная группа 1 постер

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