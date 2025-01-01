Проклятый дух Шредингера: в «Магической битве» официально оживили самого ненавистного злодея тайтла – фанаты 5 лет считали, что он погиб

Без усов и шляпы: Никита Михалков за 80 лет жизни снялся в 59 фильмах – угадайте 5/5 картин по молодому актеру в кадре

Этот сериал на Netflix еще не вышел, а уже стал хитом: в нем нет ни монстров, ни мистики — только семейная тайна, от которой невозможно оторваться

У нового мультфильма Netflix — вайб «Шоколадной фабрики» и 5,9 млн просмотров: за неделю пробил себе дорогу в мировой топ

Второй сезон «Душегубов» «урыл и закопал» первый: продолжение хита Amediateka стоит оценить любителям жанра

Неуникален даже Сукуна: «Магическая битва» «срисовала» героев с манги 20-летней давности – найдете своего любимчика? (фото)

Ждать минимум год: Крыжовников не спешит возвращаться в Казань, но и от «Слова пацана 2» не отказывается

10 самых рейтинговых аниме на IMDb в октябре: «Ван-Пис» и «Гачиакута» не на вершине – их нагло столкнул тайтл с оценкой 9.8

Успех Елизаветы II творит чудеса: Netflix снимает новую «Корону», теперь с американской семейкой №1

Настоящая боль второго сезона «Одни из нас» — уход Педро Паскаля (или нет?): сценаристы нашли способ выкрутиться