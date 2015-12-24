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Постер фильма Венская опера: Гензель и Гретель
6.4
Киноафиша Фильмы Венская опера: Гензель и Гретель
6.4

Венская опера: Гензель и Гретель

, 2015
Hänsel und Gretel
Австрия, Германия / опера / 18+
Постер фильма Венская опера: Гензель и Гретель
6.4

О фильме

Первая новая постановка знаменитого сюжета на сцене Венской оперы со времён Второй мировой войны.

В ролях

Илеана Тонка
Gretel
Даниела Зиндрам
Hänsel
Янина Бехле
Gertrud, Peters Weib
Адриан Эрёд
Peter, Besenbinder
Михаэлла Шустер
die Knusperhexe
Annika Gerhards
Taumännchen
Annika Gerhards
Taumännchen
Studierende der Ballettakademie der Wiener Staatsoper
Ballett
Kinder der Opernschule der Wiener Staatsoper
Kuchenkinder
Orchester der Wiener Staatsoper
Themselves - Orchester
Bühnenorchester der Wiener Staatsoper
Themselves
Сценарист Adelheid Wette, Энгельберт Хумпердинк
Композитор Энгельберт Хумпердинк
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австрия / Германия
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 24 декабря 2015
Производство Österreichischer Rundfunk (ORF), Unitel Classica, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Другие названия
Hänsel und Gretel, Engelbert Humperdinck - Hänsel & Gretel (Wien 2015), Engelbert Humperdinck: Hänsel und Gretel, Engelbert Humperdinck: Hänsel und Gretel, Fairy-tale opera in three acts, after the opem by Adelheid Witte, Hänsel und Gretel: Oper von Engelbert Humperdinck, ウィーン国立歌劇場公演 歌劇 ヘンゼルとグレーテル（フンパーディンク）

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 16 апреля 2025

Отзывы о фильме

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