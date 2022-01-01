Венская опера: Гензель и Гретель, 2015

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о выходе в прокат О фильме Первая новая постановка знаменитого сюжета на сцене Венской оперы со времён Второй мировой войны. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 53 минуты Год выпуска 2015 Возраст 12+ Режиссер Аньес Мет В ролях Илеана Тонка Даниела Зиндрам Янина Бехле Адриан Эрёд Все актеры и съемочная группа 1 постер

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