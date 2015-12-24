Венская опера: Гензель и Гретель, 2015

Hänsel und Gretel, Engelbert Humperdinck - Hänsel & Gretel (Wien 2015), Engelbert Humperdinck: Hänsel und Gretel, Engelbert Humperdinck: Hänsel und Gretel, Fairy-tale opera in three acts, after the opem by Adelheid Witte, Hänsel und Gretel: Oper von Engelbert Humperdinck, ウィーン国立歌劇場公演 歌劇 ヘンゼルとグレーテル（フンパーディンク）
Рейтинг фильма
6.4
Оцените11 голосов
6.4IMDb
Обновлено 16 апреля 2025
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