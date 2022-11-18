Как выглядит самый интересный урок истории? Невозможно переоценить то, что произошло в январе 1923 года в Клайпедском крае. На экранах кинотеатров оживает одна из самых смелых, сложных, хитроумных секретных операций.
Детали фильма
СтранаЛитва
Продолжительность60 минут
Год выпуска2022
Премьера в мире18 ноября 2022
Дата выхода
18 ноября 2022
Литва
N7
Рейтинг фильма
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Обновлено 16 ноября 2022
Кадры из фильма
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