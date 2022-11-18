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Постер фильма Под Мемелем идет снег. Эпопея открытия Клайпеды
Киноафиша Фильмы Под Мемелем идет снег. Эпопея открытия Клайпеды

Под Мемелем идет снег. Эпопея открытия Клайпеды

, 2022
Pūga prie Mėmelio. Klaipėdos atvadavimo saga
Литва / документальный / 18+
Постер фильма Под Мемелем идет снег. Эпопея открытия Клайпеды

О фильме

Как выглядит самый интересный урок истории? Невозможно переоценить то, что произошло в январе 1923 года в Клайпедском крае. На экранах кинотеатров оживает одна из самых смелых, сложных, хитроумных секретных операций.

Детали фильма

Страна Литва
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 18 ноября 2022
Дата выхода
18 ноября 2022 Литва N7

Рейтинг фильма

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Обновлено 16 ноября 2022

Отзывы о фильме

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